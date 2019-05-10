Сейм Латвии признал геноцидом массовую депортацию крымских татар в 1944 году, которую осуществляли власти Советского Союза, сообщается в заявлении на сайте парламента страны.

В сообщении отмечается, что в ряде исторических источников говорится о преследовании советской властью многих народов и этнических групп, в том числе крымских татар, «для уничтожения их культурного и социального наследия».

18 мая — День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В этот день 75 лет назад в Среднюю Азию из Крыма отправили первый эшелон крымских татар, всего было депортировано более 180 тысяч человек. После аннексии Крыма Россией давление на крымских татар продолжилось, добавляет Сейм Латвии:

«Те крымские татары, которые отказываются принимать российское гражданство и не признают незаконную аннексию Крыма, сталкиваются с дискриминацией. Им отказывают в доступе к образованию, медицинскому обслуживанию, возможности использования родного языка, воспитанию традиций и культур».

Читайте также Пропаганда против реальности. Насколько правдивы пять популярных утверждений о крымских достижениях

В Крыму после присоединения полуострова к России начались массовые задержания и аресты крымских татар по подозрению в участии в деятельности «Хизб ут-Тахрир» (признана террористической и запрещена в России). По данным правозащитников, к февралю 2019 за причастность к этой организации осудили более 30 человек.