Путин выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Сергея Доренко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналиста, главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Президент давно был знаком с Доренко, всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистки и его принципиальную позицию», — заявил Песков.

Сергей Доренко скончался на 59-м году жизни после падения с мотоцикла на Николоямской улице в Москве 9 мая. Прибывшим врачам не удалось его спасти. Позднее медики сообщили, что причиной его смерти стал разрыв аорты.

Журналист родился 18 октября 1959 года в Керчи. В 1982 году он окончил в московский РУДН. С 1985 года журналист начал работать на телевидении и радио: на ВГТРК, «Эхе Москвы» и НТВ.

В 2000 году Доренко отстранили от эфиров на ОРТ после того, как в его авторской программе поднялась тема затонувшей подводной лодки «Курск» и бездействие властей.

С 2008 года он почти шесть лет был главным редактором радиостанции «Русская служба новостей». С 2012 году журналист стал активно вести свой блог на YouTube. С 2014 года Доренко работал главным редактором радиостанции «Говорит Москва».