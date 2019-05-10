У Госдумы задержали активиста после пикета против дела жительницы Урала, заказавшей антидепрессанты из Европы

обновлено 19:15

На активиста Александра Дельфинова составили протокол по статье 20.2 часть 5 КоАП — нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Наказание по этой статье — штраф от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы до 40 часов. Суд назначали на 23 мая. «В протоколе указано, что сотрудники требовали прекратить пикет и задержали меня «в маске». На самом деле задержали после пикета, никакой маски не было, требований не было, сотрудники не представились», — сообщает Дельфинов «Новой газете». Его отпустили из Тверского ОВД, но забрали плакат и шарф-«маску».

Журналиста, поэта и активиста Александра Дельфинова (Смирнова) задержали у здания Государственной думы, где он проводил одиночный пикет, спустя несколько минут после окончания акции, сообщает корреспондентка «Новой газеты».

Александр Дельфинов (Смирнов) в одиночном пикете у здания Государственной думы. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Пикет длился с 15:13 до 16:00. У здания Госдумы в это время не было ни одного охранника. В 15:40 к Дельфинову подошли двое представителей правоохранительных органов и, не представившись, сфотографировали активиста. Его доставили в ОВД «Тверской».

Дельфинов выступает против дела екатеринбурженки Дарьи Беляевой, против которой возбудили дело по ч. 3 ст. 229.1 УК. Ее подозревают в контрабанде наркотиков в крупном размере.

Через несколько минут после окончания пикета Дельфинова подъехал автозак. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

24-летняя девушка страдает шизотипическим расстройством. Она заказала в польском интернет-магазине препарат Elontril, в котором было активное действующее вещество бупропион. Он не входит в перечень запрещенных в России, но экспертиза показала, что бупропион — производное от эфедрона, который на российской территории запрещен.

Экспертиза установила, что в 30 таблетках препарата Elontril содержится чуть более 10 граммов запрещенного вещества. Защита Беляевой настаивает на том, что у девушки не было умысла на незаконную перевозку накротического вещества. Более того, она не знала и не могла знать о том, что препарат может быть производным эфедрона.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Александр Дельфинов, с 2001 года проживающий в Германии, так же, как и Беляева, принимает препарат с бупропионом, разрешенным в Евросоюзе и США.