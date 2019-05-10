В Архангельской области избили выступающих против строительства свалки для московского мусора

На станции Шиес в Архангельской области сотрудники частного охранного предприятия избили активистов, выступающих против строительства свалки, сообщает корреспондент «Новой газеты».

Ранее утром на стройплощадку два вертолета доставили солярку для заправки самосвалов. Местные жители попытались воспрепятствовать разгрузке горючего и были избиты частными охранниками, нанятыми подрядчиком.

По словам жительницы Урдомы Светланы Бабенко, в результате один из активистов предположительно получил сотрясение мозга, сейчас его везут в больницу. Несколько человек получили побои, их фиксируют врачи вызванной на место происшествия «скорой».

По неподтвержденным данным, приехавших медиков также пытались избить охранники. «Били всех без разбору, мужчин и женщин, —рассказала «Новой газете» Бабенко.

— Все это видели присутствовавшие там сотрудники полиции, однако ничего не предпринимали. Сейчас пострадавшие пишут заявления о побоях».

На станции Шиес с июля прошлого года ведется строительство мусорной свалки. Местные жители считают стройку незаконной и опасной. Планируется, что ежедневно полигон будет принимать от 55 до 90 вагонов с отходами из Москвы, то есть более 2 млн тонн мусора в год. Стоимость проекта составит предположительно почти 10,5 млрд рублей.