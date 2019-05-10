Участника протестов в Ингушетии выслали в Россию по решению белорусских силовиков

Блогера и участника протестов в Ингушетии Исмаила Нальгиева принудительно выслали из Беларуси в Россию. Об этом «МБХ медиа» сообщил его адвокат Антон Гашинский.

Белорусские силовики приняли решение о его высылке, несмотря на то, что на активиста не был составлен протокол. Нальгиева задержали утром 8 мая сотрудники пограничной службы аэропорта Минска, объяснив это тем, что он якобы находится в розыске.

Активист ранее заявлял, что если будет принято решение о его депортации в Россию, то он объявит голодовку.

Осенью прошлого года между Чечней и Ингушетией было подписано соглашение об изменении административных границ. После этого в Ингушетии начались акции протеста, которые возобновились весной 2019 года.

27 марта после согласованного митинга в Магасе между полицейскими и протестующими произошли столкновения, в результате которых по обвинению в применении насилия к силовикам (ч. 2 ст. 318 УК) арестовали более 20 человек.