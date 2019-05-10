Осужденная в США Мария Бутина рассказала о передаче полученной ею информации в МИД России

Осужденная в США россиянка Мария Бутина рассказала о том, что полученная ею информация передавалась бывшим сенатором Александром Торшиным в Министерство иностранных дел России, пишет Associated Press.

«Я сказала, что для меня это будет честью, потому что я молодая и потому что в Министерстве иностранных дел есть люди, которые сочтут мои записи, мой анализ ценными», — рассказала россиянка.

Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы в США по статье о работе иностранным агентом без необходимой регистрации. По версии обвинения, девушка, ранее работавшая помощницей Торшина, приехала в Америку в 2016 году по студенческой визе.

По заданию экс-сенатора Бутина стала организовывать встречи с консервативными политиками «для продвижения повестки России». Обо всем она докладывала Торшину в отчетах по электронной почте и в личных сообщениях в твиттере.

После задержания чиновник, по словам россиянки, отказался встречаться с членами ее семьи. При этом Бутина призвала «не вешать на него ярлыки» и заявила, что он продолжает оставаться для нее «дорогим и близким человеком».