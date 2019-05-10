«Вы чмо и козел». Липецкого блогера арестовали по делу об оскорблении прокурора

В Липецкой области 10 мая арестовали 45-летнего блогера Дмитрия Пашинова. Об этом «Новой газете» сообщила его жена Татьяна. Пашинова обвиняют в оскорблении бывшего заместителя прокурора Добровского района Липецкой области Андрея Пажетных (сейчас — зампрокурора Октябрьского района Липецка). Мировой суд рассматривает это дело с декабря 2018 года. Решение об аресте блогера было принято заочно еще 24 апреля.

«18 апреля Пашинов по электронной почте известил суд, что временно сменит место проживания, поскольку уезжает на отдых на Камчатку, — рассказала «Новой газете» адвокат Пашинова Юлия Затонская. — Ранее у Дмитрия не было меры пресечения по этому делу, только обязательство о явке. Оно не предполагает никаких ограничений, и Пашинов мог уехать, предупредив об этом суд. Но суд проигнорировал его письмо, объявил в розыск и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц».

Затонская отметила, что заключение под стражу возможно, только если человека подозревают в преступлении, предусматривающем лишение свободы на срок больше трех лет. Максимальная санкция за оскорбление представителя власти (ст. 319 УК) — год исправительных работ.

Узнав о заочном аресте, Пашинов возвращался, чтобы обжаловать решение. Его задержали на въезде в село Доброе, где он проживает. По словам Татьяны Пашиновой, Дмитрий намерен объявить голодовку.

Дмитрию Пашинову инкриминируют фразу: «Вы недостойны носить погоны, потому что вы чмо и козел», якобы сказанную им в мае 2017 года прокурору Пажетных. Свидетелями по делу выступают секретарь прокуратуры и дознаватель отдела полиции, фактически находившийся в подчинении у прокурора.

В интервью «Новой газете» осенью 2018 года Дмитрий Пашинов утверждал, что Пажетных выдумал эту фразу, чтобы самому избежать наказания за побои. В мае 2017 года, по словам Пашинова, прокурор вытолкнул его из кабинета и прищемил ему руку железной дверью. «Он, видимо, испугался, потому что знал, что я сниму побои и доведу дело до конца. И написал встречное заявление, что я его оскорбил», — говорил блогер.

Дмитрий Пашинов известен в Липецкой области критическими публикациями о властях села Доброго и Добровского района. В 2011 году, расследуя хищение песка во время расчистки русла реки Воронеж, Пашинов едва не погиб. На машину, в которой он находился, погрузчик высыпал ковш песка. Автомобиль сломался пополам, но Пашинов успел выскочить из салона.

В 2013 году в блогера стреляли из травматического пистолета. Летом 2018 года по заявлению главы села Валерия Маликова суд санкционировал принудительную психиатрическую экспертизу Пашинова. Незадолго до этого блогер опубликовал статью, в которой рассказывалось, как Маликов ехал пьяным по селу со скоростью 120 км/ч, спровоцировал ДТП и скрылся в отделе полиции.

После публикации в «Новой газете» психиатрическую экспертизу Пашинова отменили, а Маликова лишили водительских прав. Позже чиновник уволился «по собственному желанию».