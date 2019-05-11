Генпрокуратура допросила Порошенко по делу о расстреле на Майдане

В Генпрокуратуре Украины допросили действующего президента Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о расстреле людей на Майдане в 2014 году. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

«Сегодня повторно дал показания прокурорам в расследовании дела о преступлениях против участников Революции Достоинства на Майдане в 2014 году. Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия», — написал Порошенко. Он также добавил, что это дело чрезвычайно важно для украинского общества. Президент заявил, что все виновные должны быть обязательно наказаны.

Ранее о начале допроса рассказал начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк. Он отметил, что Порошенко предстоит ответить на дополнительные вопросы следователей и необходимо подписать протокол первого допроса за 2016 год.

Напомним, Порошенко вызывали в Генпрокуратуру 7 мая, однако тогда он не пришел на допрос. Горбатюк сообщил, что президента необходимо допросить из-за того, что во время публичных слушаний он рассказал информацию, о которой не говорил раньше.

Совершенные во время революции на Украине в феврале 2014 года на центральной киевской площади условно объединили в «Дело Майдана», в рамках которого расследуют убийство 91 человека.

Порошенко будет президентом Украины до инаугурации избранного Владимира Зеленского, который накануне попросил Верховную Раду назначить дату церемонии на 19 мая. Порошенко заявил, что для него приемлема любая дата, поскольку он «с уважением относится к позиции высшего законодательного органа».