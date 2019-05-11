На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

МЧС по республике Алтай приостановило на полтора месяца поиски попавших под лавину туристов из-за опасности повторного схода лавины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В МЧС заявили, что из-за снега и метели уже третий день невозможна работа авиации. Спасатели обследовали часть территории с трехметровыми щупами, но остался участок, где высота снега значительно больше, и снимать такие слои сейчас опасно. В пресс-службе добавили, что поисковые работы могут затянуться на неопределенное время. Всех 30 спасателей и тела двух найденных туристов 11 мая доставят в Горно-Алтайск.

Вечером 10 мая спасатели заявили об обнаружении тела пятого погибшего в горах Алтая.

Напомним, 6 мая группа из девяти новосибирских туристов попала под лавину. Семеро из них погибли, двое выживших смогли добраться до ближайшего села Кош-Агач и рассказать о произошедшем только спустя двое суток. Поскольку в горах не было связи, они не могли подать сигнал бедствия. С родственниками погибших начали работать психологи.