Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая на 300 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая на 300 млрд долларов в год. Об этом сообщил представитель торговых переговоров США Роберт Лайтхазер, передает РИА Новости.

«Президент приказал нам начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов», — говорится в заявлении Лайтхазера. По его словам, подробную информацию Белый дом опубликует 13 мая.

С 10 мая по указанию президента США повысили уровень тарифов с 10 до 25% на китайские товары на сумму почти 200 млрд долларов. Американские власти объяснили увеличение тарифов попытками китайской стороны пересмотреть готовое торговое соглашение.

Напомним, 9 мая Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки и заподозрил в решении отменить предстоящие переговоры. В Пекине опровергли обвинение американского президента и заявили, что Китай всегда выполняет свои обещания. Представитель Министерства коммерции Китая также добавил, что пошлины негативно скажутся на американских компаниях и всей мировой экономике, поэтому ведомство будет вынуждено принять ответные меры.