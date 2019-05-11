Площадь природных пожаров в России превысила 44 тысячи га

Общая площадь территорий, охваченных лесными пожарами, на полночь 11 мая превысила 44 тысячи га, сообщает пресс-служба «Авиалесохраны».

Всего на этот момент в России действовало 54 пожара. В тушении задействовали более трех с половиной тысяч человек и 835 единиц техники. В пресс-службе отметили, что предполагаемые затраты на тушение превысят возможный вред от возгораний. Угроза населенным пунктам и экономическим объектам на этих территорий отсутствует, однако около 1,7 тысячи человек, эвакуированных в Курганской области, пока оставят в пунктах временного размещения.

Режим чрезвычайной ситуации действует в шести российских субъектах: в районах Курганской области и Забайкалья, Челябинской, Иркутской областях, а также в одном районе Красноярского края и республики Тыва. Большая часть возгораний произошла в Красноярском крае — там действовало 17 пожаров. В Иркутской области за сутки число природных пожаров снизилось в 2 раза. Особый противопожарный режим ввели в 51 субъекте.

Напомним, в апреле в Забайкалье из-за ветра лесные пожары перекинулись на населенные пункты, пострадало почти 650 человек. Ущерб сельскому хозяйству Забайкалья оценили суммой более 820 млн рублей.