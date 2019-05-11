Киев заявил о естественном снижении пассажиропотока из России

Украина зафиксировала естественное снижение количества железнодорожных поездок из России и обратно. Об этом заявил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян в интервью LIGA.net.

По его словам, ведомство поддерживает полное прекращение движения поездов на этом участке, но политического решения об этом, скорее всего, не будет. Омелян считает, что движение по маршруту Украина — Россия прекратится само собой. Он отметил, что такие поездки стали пользоваться гораздо меньшим спросом, чем раньше.

«В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону РФ», — сказал министр. Омелян подчеркнул, что по этой причине было объективным сокращение количества поездов на этом маршруте, поскольку «возить воздух не имеет смысла».

Напомним, что регулярное авиасообщение между странами прекратилось в октябре 2015 года после соответствующего указа президента Украины Петра Порошенко. Росавация затем запретила украинским авиакомпаниям использовать российское воздушное пространство.

В апреле 2019 года правительство Украины запретило нерегулярные рейсы по этому направлению в связи с визитом в Москву киевских политиков для встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером.