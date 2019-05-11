Адвокат Трампа отменил поездку в Киев из-за «врагов президента и США» в окружении Зеленского

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани отменил свой визит в Киев, который планировал для встречи с избранным главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Свое решение Джулиани объяснил опасностью из-за возможной встречи с «врагами президента и США». «Исходя из услышанного от двух очень надежных людей, я убедился, что президент (Зеленский — прим.ред.) окружен врагами президента (Трампа — прим. ред.), которые как минимум в одном случае коррумпированы», — пояснил он. Кроме того, он утверждает, что в окружении Зеленского есть «один уже осужденный человек, помогавший демократам в расследовании 2016 года». Джулиани подчеркнул, что отмена визита не связана с предстоящими в 2020 году выборами президента в США.

Адвокат Трампа 10 мая рассказал о планах приехать в Киев для того, чтобы убедить украинских властей расследовать интересующие Трампа дела. New York Times связала их с докладом американского спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США и делом о связи с украинской газовой компанией Burisma Holdings сына бывшего вице-президента США Джо Байдена — вероятного противника Трампа на президентских выборах 2020 года. Издание предполагало, что Джулиани надеется найти новые факты, дискредитирующие доклад Мюллера.

Напомним, спецпрокурор проводил расследование о вмешательстве России в американские выборы президента 2016 года. До публикации расследования генпрокурор США Уильям Барр рассказал, что Мюллер не нашел доказательств сговора команды Трампа с Россией перед выборами 2016 года. После публикации доклада сам Мюллер сообщил о трех россиянах, которые помогали российскому президенту налаживать контакты с Трампом. Российские власти отрицают причастность в американские выборы.