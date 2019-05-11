Новая газетастать со–
участником

США расширили санкции против Венесуэлы из-за поставок нефти на Кубу

Политика

 

США добавили в санкционный список против Венесуэлы две организации и два принадлежащих им судна из-за их связи с транспортировкой венесуэльской нефти на Кубу. Об этом сообщается на сайте американского Министерства финансов.

Под санкции попали компании Monsoon Navigation Corporation и Serenity Maritime Limited, а также принадлежащие им танкеры Leon Dias и Ocean Elegance, которые ходят под панамским флагом. В документе сказано, что санкции стали ответом на «незаконное задержание членов Национальной ассамблеи» в Венесуэле. Министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что американские власти примут «дополнительные меры», если Куба продолжить получать нефть от Венесуэлы в обмен на военную поддержку.

Председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что усиление санкций против Венесуэлы стало местью США за неудавшуюся попытку государственного переворота.

Напомним, в январе США ввели санкции против государственной компании PDVSA, которая владеет американской нефтеперерабатывающей компанией Citgo Petroleum. В апреле США расширили санкции, внеся в список четыре венесуэльские компании и девять танкеров.

Ограничения направлены против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. США поддерживают спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, объявившего себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. В конце апреля Гуайдо призвал сторонников к осуществлению «финальной фазы» смены власти, руководство Венесуэлы назвало это попыткой переворота.

Теги:
куба, нефть, сша, венесуэла, санкции, kb
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera