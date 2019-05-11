Турецкая компания отрицает причастность к перевозке иранской нефти из-за риска американских санкций

Глава турецкой судоходной компании Palmali Dənizçilik Мубариз Мансимов заявил, что ему не принадлежат посетившие Иран суда из списка OFAC (Управление по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов США). Об этом сообщило агентство Denizhaber.

Как ранее писал РБК со ссылкой на турецкие СМИ, принадлежащие Palmali Honding танкеры M/T AGSU и M/T AGDASH в нарушение введенного США санкционного режима, погрузили в иранских портах нефть и нефтепродукты компании Mawared Energy, центральный офис которой находится в Дубае, и доставили в порт Фуджейра (ОАЭ).

Мансимов заявил, что принадлежащие Palmali Dənizçilik суда не посещали Иран и Сирию из-за наложенных на эти страны санкций. Он также подчеркнул, что «распространенные в Турции и Азербайджане новости не соответствуют действительности, суда, упомянутые в этих новостях, не принадлежат Palmali Dənizçilik или группе компаний». Однако Мансимов отказался отвечать, кому принадлежат танкеры. Согласно официальным документам, они находятся в собственности Palmali Holding.

Никакие другие «владельцы» танкеров M/T AGSU и M/T AGDASH еще не сделали заявление о контрактах с Mawared Energy. С официального сайта Palmali удалены сведения о танкерах M/T AGDASH и M/T AGSU, но они все еще остаются в разделе Megavisionsites.com. Представители компании могли забыть удалить эти данные.

Мубараз Масимов — турецкий бизнесмен азербайджанского происхождения. Forbes оценил его состояние в 1,3 млрд долларов. Принадлежащая ему группа компаний Palmali осуществляет перевозки в Черном, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях.

В ноябре США ввели санкции против Ирана, блокирующие экспорт нефти. Ограничения также могли распространиться в отношении третьих стран за экспорт иранской нефти. Впоследствии США позволили продолжать закупки в ограниченном количестве ряду крупнейших партнеров страны, в том числе Южной Корее.