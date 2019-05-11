На Урале группа подростков убила 15-летнего школьника

В Первоуральске Свердловской области группа подростков убила 15-летнего школьника. Об этом говорится в публикации группы «Инцидент Первоуральск» во «ВКонтакте». Информацию также подтвердил изданию E1 источник в городской полиции.

«Мальчик учился в 12 школе. Он воспитывался в неполной, но вполне благополучной семье. Сам был совершенно неконфликтным», — рассказала «Новой газете» знакомая семьи погибшего девятиклассника.

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Свердловской области случившееся в Первоуральске пока не комментируют. Официальный представитель главного управления МВД по региону Валерий Горелых также воздержался от комментариев до получения официального медицинского заключения.

В апреле Березовский районный суд Свердловской области приговорил к тюремным срокам от 8,5 до 9 лет и 9 месяцев лишения свободы четверых подростков за убийство инвалида Дмитрия Рудакова. Подростков признали виновными в особо жестоком убийстве по предварительному сговору (пункты «д, ж, и» части 3 статьи 105 УК).