Назарбаев наградил Алишера Усманова орденом Дружбы

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наградил российского миллиардера Алишера Усманова орденом Дружбы («Достык») I степени. Об этом сообщает пресс-служба первого президента Казахстана.

Усманову вручили орден «за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией».

Фото: пресс-служба первого президента Казахстана

Нурсултан Назарбаев подписал указ о награждении предпринимателя еще в декабре 2018 года по случаю Дня независимости Республики, но вручение состоялось только сейчас. «Этой высокой награды он удостоен за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами», — говорилось в сообщение казахстанского МИДа.

В 2011 году Усманова наградили орденом «Достык» II степени «за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира».

Напомним, в ноябре 2018 года президент России Владимир Путин вручил бизнесмену Орден III степени «За заслуги перед отечеством».

Усманов занимает 9 строчку в списке богатейших людей России по версии Forbes с состоянием в 12,6 млрд долларов. Он совладелец холдинга USM, контролирующего производителя железорудной продукции «Металлоинвест» и сотового оператора «Мегафон». Холдинг также владеет долей акций интернет-компании Mail.ru Group.