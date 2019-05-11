Лукашенко оценил в сотни миллионов долларов убытки Беларуси от загрязненной российской нефти

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ущерб от загрязненной нефти из России в трубопроводе «Дружба» составил сотни миллионов долларов, передает агентство БЕЛТА.

Точную сумму Лукашенко не назвал. «Она окончательно будет известна после того, как мы проревизируем то, что произошло на НПЗ (нефтеперерабатывающем заводе – ред.), а сейчас мы считаем убытки», – уточнил он.

По словам Лукашенко, при подсчете будут оценивать несколько составляющих: ущерб, нанесенный нефтепроводу и оборудованию на нем, нефтеперерабатывающему заводу, а также убытки, которая понесла страна вследствие произошедшего. «Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит – мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов», – сказал он.

Лукашенко уточнил, что вопрос о конкретной сумме ущерба и механизма его возмещения он с президентом России Владимиром Путиным не обсуждал. Однако, по словам президента Беларуси, российский лидер признает наличие убытков: «Он понимает, что надо ущерб компенсировать. Он сам сказал, что это огромные потери для России, имиджевые потери».

Напомним, в апреле Беларусь приостановила экспорт нефти по трубопроводу «Дружба» в страны Прибалтики и Польшу после того, как госконцерн «Белнефтехим» сообщил о превышении хлорорганических соединений. Вслед за ними принимать нефть отказались Словакия, Германия, Венгрия и Украина.

«Транснефть», которая владеет российским участком «Дружбы», обвинила в нарушениях частную компанию «СамараТрансНефть-терминал», однако ее руководство отрицает свою причастность к инциденту. 2 мая «Белнефтехим» сообщил о поступлении качественной российской нефти, а 11 мая компания заявила, что Мозырский НПЗ начал ее перерабатывать.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о самовольном подключении к магистральным нефтепроводам и газопроводам либо приведении их в негодность по предварительному сговору (п.«а, б» ч. 4 ст. 215.3 УК) и краже (ст. 158 УК). 7 мая суд арестовал четверых фигурантов этого дела, еще двух человек объявили в розыск.