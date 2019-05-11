Суд в Киеве отказался заблокировать закон о государственном языке Украины

Окружной административный суд Киева отклонил иск общественной организации «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной» к председателю Верховной рады Украины Андрею Парубию о запрете подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По мнению суда, противоправность действий Парубия не была доказана, «так как не было предоставлено ни одно доказательство в подтверждение такого обстоятельства».

Общественная организация «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной» просила суд запретить спикеру Рады и депутатам или сотрудникам аппарата парламента подписывать закон, направлять его на подпись или официально публиковать его.

Закон об украинском языке как единственном государственном был принят Верховной радой Украины 25 апреля. Согласно ему, украинским языком должен владеть каждый гражданин страны, а также все претенденты на получение гражданства, на личное общение и религиозные обряды нормы не распространяются. За нарушение закона предусматривается административная ответственность, за надругательство над государственным языком или пренебрежение им – уголовная.

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После принятия законопроекта во втором чтении депутаты от партии «Оппозиционный блок» Александр Викул и Вадим Новинский подали в Верховную раду проект поставления об отмене результатов голосования.