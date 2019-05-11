В Москве у администрации президента в шестой раз за месяц задержали бывшего офицера во время одиночного пикета

В Москве у здания администрации президента как минимум в шестой раз за месяц задержали офицера в увольнении Владимира Скубака, рассказал «ОВД-Инфо» главный редактор «Рупора Москвы» Иван Климов.

По его словам, Скубак стоял у администрации президента в одиночном пикете с табличкой «Меня обманул Путин. Голодовка». В это время к нему подошли две женщины, одна из них развернула плакат «Остановим пятую колонну». Скубак вызвал полицию, чтобы пожаловаться на воспрепятствование своей акции, однако полицейские задержали и его, и женщину с плакатом. Их доставили в ОВД «Китай-город».

Позже «ОВД-Инфо» сообщило, что на Скубака и женщину с плакатом составили протоколы о нарушении правил проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Офицера из отделения полиции отпустили, о женщине ничего не сообщается.

Правозащитный проект отмечает, что ранее Скубака во время таких же пикетов задерживали 29 и 30 апреля, а также 6,8 и 9 мая. 6 мая на него составили протокол о незаконном ношении военной формы (ст. 17.12 КоАП), «ОВД-Инфо» отмечает, что также на него составляли протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).

Климов уточнил правозащитному проекту, что Скубак держит голодовку уже 18 дней. Изданию «Сибирь.Реалии» офицер рассказывал, что перед увольнением ему не предоставили субсидии на жилье, а несколько месяцев до этого не платили денежное довольствие.