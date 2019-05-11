«Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти по «Дружбе»

Компания «Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти в европейские страны по нефтепроводу «Дружба», соответствующее сообщение опубликовано в фейсбуке.

«Укртранснафта» вновь начала транзит в 14:35. Это произошло после того, как специалисты из венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти, находящейся в трубопроводе «Дружба», и подтвердили готовность ее принимать.

Транзит «Укртранснафта» приостановила 25 апреля, после того как европейские компании отказались принимать российскую нефть с повышенным содержанием органических хлоридов. 19 апреля о резком увеличении доли хлорорганических соединений в нефти, поступающей по «Дружбе», заявили в белорусском госконцерне «Белнефтехим». Из-за этого компания приостанавливала экспорт нефти в Польшу и страны Прибалтики. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что ущерб от загрязнения нефти составил сотни млн долларов.

«Белнефтехим» 11 мая сообщил, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод начал переработку качественной российской нефти.

Компания «Транснефть», владеющая российским участком «Дружбы», обвинила в нарушениях частную компанию «СамараТрансНефть-терминал», однако ее руководство отрицает свою причастность к инциденту.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о самовольном подключении к магистральным нефтепроводам и газопроводам либо приведении их в негодность по предварительному сговору (п.«а, б» ч. 4 ст. 215.3 УК) и краже (ст. 158 УК). 7 мая суд арестовал четверых фигурантов этого дела, еще двух человек объявили в розыск.