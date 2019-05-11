На белорусской границе задержали россиянку с крупнейшей за 25 лет партией наркотиков

В Беларуси задержали 38-летнюю россиянку, которая попыталась перевезти через границу более 100 кг наркотиков, это самая крупная партия обнаруженных на границе психотропных веществ за последние 25 лет, говорится на сайте таможенных органов Беларуси.

Сотрудники Брестской таможни возбудили против россиянки уголовное дело о незаконном перемещении через границу наркотиков, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров (веществ, участвующих в реакции) (ч.2 ст. 328-1 УК Беларуси). В настоящее время она находится в следственном изоляторе.

В ведомстве отметили, что россиянка следовала через пункт пропуска «Домачево» на автомобиле марки Chrysler. Она ехала по «красному» коридору и представила к декларированию электросамокат и напольный кондиционер.

При досмотре таможенники и пограничники обнаружили тайники, открывающиеся с помощью электромагнитного замка, в которых были кристаллическое вещество бежевого цвета и спресованное вещество коричнегово цвета в полимерных упаковках. В ходе экспертизы было обнаружено, что найденные вещества – это экстази и гашиш.