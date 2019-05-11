ТАСС: многие погибшие пассажиры сгоревшего в аэропорту Шереметьево SSJ-100 не успели расстегнуть ремни

Информация о том, что эвакуации из загоревшегося в московском аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet-100 препятствовали пассажиры, которые забирали ручную кладь, не подтвердилась, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, у большинства пассажиров, которые находились в хвосте самолета, почти не было шансов на спасение.

«Об этом свидетельствует и положение тел многих пассажиров, которые были обнаружены в хвосте самолета. Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах. Кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу», — уточнил собеседник агентства, добавив, что пассажиры из хвостовой части самолета, которые смогли спастись, до остановки самолета перешли в его переднюю часть.

SuperJet-100 авиакомпании «Аэрофлот» 5 мая выполнял рейс Москва — Мурманск, однако вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку, из-за чего самолет загорелся. В результате аварии погиб 41 человек из 78 находящихся на борту. Интерфакс со ссылкой на источник сообщал, что основной причиной гибели людей стала попытка некоторых пассажиров забрать вещи из багажных полок.

Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователи считают, что причиной катастрофы могла стать недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность или плохая погода.

«Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что приоритетной версией в расследовании является ошибка пилотов, РБК сообщал, что после допроса экипажа следователи и Росавиация обнаружили ошибки в его действиях.