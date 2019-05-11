Высланного из Беларуси участника протестов в Ингушетии привезли в Нальчик и предъявили ему обвинение

Ингушскому активисту Исмаилу Нальгиеву предъявили обвинение в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч.2 ст. 318 УК), сообщил «Новой газете» адвокат Андрей Сабинин.

Защитник уточнил, что обвинение Нальгиеву предъявлено в рамках уголовного дела о протестах в столице Ингушетии Магасе, прошедших в конце марта. Сейчас по нему находятся под арестом более 20 человек.

В настоящее время неизвестно, когда пройдет судебное заседание по избранию меры пресечения для Нальгиева, но Сабинин отметил, что оно состоится после 12 мая.

Напомним, Нальгиева задержали в аэропорту Минска 8 мая, он планировал вылететь в Европу. Произошедшее объяснили тем, что активист якобы находится в розыске. Впоследствии его выслали в Россию. 11 мая Нальгиева доставили в Нальчик, сообщал «Кавказский узел».

Осенью прошлого года Чечня и Ингушетия подписали соглашение об изменении административных границ. После этого в Ингушетии начались акции протеста, которые возобновились весной 2019 года.

27 марта после согласованного митинга в Магасе между полицейскими и протестующими произошли столкновения. Некоторые протестующие, покинув центральную площадь города, на несколько часов перекрыли федеральную трассу «Кавказ».