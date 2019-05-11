На Кубани экологи выступили против создания карьера по добыче известняка

«Экологическая вахта по Северному Кавказу» раскритиковала планы по созданию карьера по добыче известняка в Туапсинском районе Краснодарского края, так как из-за этого могут быть уничтожены знаковые природные объекты, сообщает издание «Кавказ.Реалии».

По данным экологов, карьер хотят создать на площади в 225,3 га. Планируется, что он будет находиться на землях лесного фонда, а для его создания сведут леса. Экологи отмечают, что при создании карьера могут пострадать экосистемы гор Большое Псеушхо и Тхихурай.

«Будут уничтожены леса, разрушены ландшафты, что приведет к изменению климата в этой местности. Будут уничтожены местообитания многих редких видов растений и животных. Взрывные работы, движение большегрузного транспорта станут серьезным фактором беспокойства для местных жителей», – сказал «Кавказ.Реалии» координатор «Экологической вахты» Андрей Рудомаха.

Как отмечает издание, в настоящее время Минприроды Кубани планирует начать работы по созданию карьера на восточных склонах хребта Пеус. «Кавказский узел» рассказывал, что оно в 2017 году решило разрабатывать данный участок.

В августе 2018 года министерство выставило на аукцион право добывать известняк на хребте Пеус в течение 20 лет, но тогда торги из-за отсутствия участников не состоялись. Узнав о том, что их хотят провести снова, Рудомаха направил губернатору края Вениамину Кондратьеву письмо, в котором призвал не допустить этого.