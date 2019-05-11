Активистка рассказала об отключении воды и электричества в посольстве Венесуэлы в США

В Вашингтоне приостановили подачу электроэнергии и водоснабжение в посольство Венесуэлы по требованию оппозиции этой страны и властей США, рассказала ТАСС одна из основательниц американского женского антивоенного движения CodePink Медея Бенджамин.

Бенджамин и другие активисты приблизительно с середины апреля находятся в здании посольства и не дают его занять представителям оппозиции во главе с Карлосом Веккьо, которого лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо назначил временным поверенным. Бенджамин уточнила, что задолженностей у дипмиссии нет.

«Сегодня [11 мая] утром американское правительство отключило водоснабжение посольства Венесуэлы, чтобы попытаться вынудить нас покинуть здание. Мы без электричества и воды, у нас осталось мало продуктов питания», — рассказала Бенджамин. По ее словам, энергоснабжение в посольстве отключили 9 мая во второй половине дня.

Активисты получили ключи от посольства от венесуэльских дипломатов, которые покинули США по требованию правительства страны, отмечает ТАСС. Американская сторона считает, что активисты незаконно находятся в здании дипмиссии и требуют его покинуть.

Напомним, Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы в конце января, ряд стран, в том числе США, его поддержали. Россия выступила в поддержку действующего президента Николаса Мадуро.

В конце апреля Гуайдо объявил о «финальной фазе» смены власти в Венесуэле, из-за чего в стране прошла новая волная протестов. В ходе них пострадали более 300 человек, еще более 200 были задержаны.