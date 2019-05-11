В Мексике в районе завода по производству пиротехники произошло четыре взрыва

В мексиканском городе Тультепек произошло четыре взрыва в районе завода по производству пиротехники «La Saucera», сообщил координатор управления гражданской обороны региона Луис Фелипе Пуэнте в эфире телеканала Televisa.

По предварительным данным, в результате произошедшего погиб один человек и четверго получили ранения. У себя в твиттере Пуэнте уточнил, что погибшим является 22-летний мужчина.

#Importante: El Director de pirotecnia del municipio de #Tultepec, al momento reporta una persona fallecida y cuatro personas lesionadas, tras explosión de polvorín, en el lugar laboran personal de Bomberos de #Tultepec, #SUEM @pciviledomex, @SS_Edomex y @SEDENAmx. pic.twitter.com/8nbMwJXctJ — Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) May 11, 2019

Губернатор штата Мехико, где находится Тультепек, Альфредо Дель Масо написал в твиттере, что в настоящее время пострадавшим оказывается помощь.

В прошлом году в результате взрыва на заводе по производству пиротехники в Тультепеке погибли 24 человека, около 50 получили ранения.