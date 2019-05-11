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В Мексике в районе завода по производству пиротехники произошло четыре взрыва

Общество

 

В мексиканском городе Тультепек произошло четыре взрыва в районе завода по производству пиротехники «La Saucera», сообщил координатор управления гражданской обороны региона Луис Фелипе Пуэнте в эфире телеканала Televisa.

По предварительным данным, в результате произошедшего погиб один человек и четверго получили ранения. У себя в твиттере Пуэнте уточнил, что погибшим является 22-летний мужчина.

Губернатор штата Мехико, где находится Тультепек, Альфредо Дель Масо написал в твиттере, что в настоящее время пострадавшим оказывается помощь. 

В прошлом году в результате взрыва на заводе по производству пиротехники в Тультепеке погибли 24 человека, около 50 получили ранения.  

Теги:
взрыв, мексика, em
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