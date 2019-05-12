Жена депутата петербургского заксобрания Резника рассказала о сердечном приступе мужа, случившемся из-за «ежедневного морального давления»

Жена депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника рассказала о том, что у него случился сердечный приступ, она связала это с «ежедневным моральным давлением», передает «Северо-Запад МБХ Медиа».

«Максиму Львовичу стало плохо сегодня вечером, мы связываем это с тем, что сначала в телеграм-каналах появилось очередное видео скрытой съемки Максима, курящего самокрутку в Праге. А после этого, по прилету в Пулково, нас поджидали люди Пригожина (связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным – ред.). В связи с ежедневным моральным давлением мужу стало плохо», – сообщила она.

По ее словам, в аэропорту Резника, который возвращался с отдыха, встретили молодые люди с плакатами и воздушными шариками с надписью «План». Также она рассказала, что сотрудники таможни провели усиленный досмотр.

В разговоре с «Медиазоной» Казарина уточнила, что после вызова скорой в квартиру родственников, где в тот момент был Резник, пришли люди, которые спрашивали номер квартиры и интересовались, вызывали ли врача. Она не знает, как эти люди узнали место проживания родственников депутата и когда ему вызвали врача.

Напомним, Резника задерживали во время первомайского шествия «Свободному Петербургу – свободные выборы!», его отпустили без составления протокола. По данным «ОВД-Инфо», по всей стране во время первомайских акций был задержан 131 человек. Больше всего задержанных, 65 человек, по информации проекта, в Петербурге. Полиция сообщала о задержании около 50 человек в этом городе.

После этого издание «Невские новости», которое, как сообщал РБК, связано с Пригожиным, опубликовало несколько видео датированных началом марта, на которых запечатлен курящий человек. Издание утверждает, что это Резник, употребляющий гашиш и марихуану. 11 мая «Невские новости» писали, что депутат во время нахождения в Праге был в магазине, в котором можно купить марихуану, и после выхода из него, как утверждает издание, закурил смесь.