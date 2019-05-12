Прощание с журналистом Сергеем Доренко перенесли из-за запрета полиции на выдачу его тела

Прощание с журналистом Сергеем Доренко, которое должно было пройти 12 мая, перенесли. Полиция запретила выдавать его тело для захоронения или кремации «в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы», сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Это решение приняли на основании заявления дочерей Доренко Ксении и Екатерины, которые утверждают, что их отца могли отравить. Согласно официальному заключению судмедэкспертов, причиной смерти Доренко стал разрыв аорты. По словам главного судмедэксперта Москвы Сергея Шигаева вскрытие тела провели в день смерти журналиста, повторно его не делают.

«Вероятно, документ следует понимать, как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования, которое и так проводится в плановом порядке. Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено», — объяснил он радиостанции.

Напомним, Сергей Доренко умер вечером 9 мая. Он ехал на мотоцикле по центру Москвы, и ему стало плохо. Доренко было 59 лет.