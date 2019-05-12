В Ростовской области в результате взрыва газа в жилом доме погибли два человека

В результате взрыва газа в жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области, произошедшего в 00:30 (мск) 12 мая, погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Еще два человека в результате произошедшего пострадали. Замначальника управления МЧС по Ростовской области Ярослав Гладченко сообщил, что поисково-спасательные работы в настоящее время завершены, спасатели усилили перекрытия между первым и вторым этажом, а также разобрали завалы, передает Интерфакс.

В связи с произошедшим на территории поселка ввели режим ЧС, отмечает агентство, тринадцать человек в настоящее время находятся в пунктах временного размещения.

В связи с произошедшим управление Следственного комитета по Ростовской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК).

Семьям погибших в результате взрыва выплатят по 1 млн рублей, пострадавшим – от 200 до 400 тысяч, заявили в областном управлении информационной политики. «Всем прописанным в доме из областного бюджета будет выплачено по 10 тысяч рублей, столько же будет направлено из районного бюджета. Владельцы утраченного имущества также получат компенсации в размере от 50 до 100 тысяч рублей», – цитирует Интерфакс сообщение управления.