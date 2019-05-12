В Мордовии глава МВД, прокурор и епископ пришли на «Бессмертный полк» с портретом одного и того же ветерана

В Мордовии на акцию «Бессмертный полк» глава МВД республики Юрий Арсентьев, прокурор Александр Филимонов и мордовский епископ Вениамин принесли плакаты с портретом одного и того же ветерана, сообщают «Открытые медиа», ранее запись об этом была опубликована в сообществе «ВКонтакте» «Омбудсмен полиции».

Издание отмечает, что подписаны фотографии были по-разному: на плакате прокурора республики было имя «Кудашкин Андрей Матвеевич», а в руках главы МВД был плакат с именем «Матвея Андреевича Кудашкина». «Открытые медиа» предположили, что речь идет о Матвее Андреевиче Кудашкине, который родился в Мордовии в 1905 году, и в 1986 году его наградили орденом Отечественной войны II степени.

Фотографии с «Бессмертного полка» были опубликованы в официальном сообществе МВД «ВКонтакте», однако в настоящее время запись с ними недоступна. Согласно скриншоту со страницы, опубликованному «Открытыми медиа», в записи указывалось, что руководство и сотрудники органов внутренних дел республики должны были участвовать в акции с фотографиями своих родственников-фронтовиков.

«Бессмертный полк» проходит 9 мая в городах России и ряде других стран, первая акция состоялась в 2012 году в Томске по инициативе журналистов Томской медиагруппы. Во время «Бессмертного полка» участники шествия несут в руках фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.