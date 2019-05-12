В Москве у администрации президента вновь задержали бывшего офицера во время одиночного пикета

В Москве рядом со зданием администрации президента как минимум в седьмой раз с 29 апреля задержали отставного офицера ракетных войск Владимира Скубака, об этом он сам сообщил «МБХ-медиа».

Скубак 12 мая снова вышел к зданию администрации президента и стоял в одиночном пикете с табличкой «Меня обманул Путин. Голодовка». По его словам, к месту его пикета пришли члены движения SERB.

«Меня задержали, я якобы толкнул женщину в потасовке, но ничего подобного не было. Отвезли в ОВД "Китай-город", пока ничего не предъявляют, держат в отделении. Там давка такая была, все друг друга толкали. Один из SERBовцев пытался сорвать плакат. Это провокация», — сказал Скубак.

Позже координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, который присутствовал на месте пикета, рассказал изданию, что вместе со Скубаком задержали еще пятерых человек. Он отметил, что среди задержанных двое участников SERB и три человека из группы поддержки Скубака. Всех доставили в ОВД «Китай-город», что им вменяют, в настоящее время неизвестно.

Накануне Скубака также задержали у здания администрации президента и составили на него протокол о нарушении правил проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). До этого его задерживали 29 и 30 апреля, а также 6,8 и 9 мая. На него составляли протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) и незаконном ношении военной формы (ст. 17.12 КоАП).

Изданию «Сибирь.Реалии» офицер рассказывал, что выходит с одиночным пикетом к администрации президента, так как перед увольнением ему не предоставили субсидии на жилье, а несколько месяцев до этого не платили денежное довольствие.