Юрист рассказал о тайной реабилитации сотрудников советских спецслужб, участвовавших в репрессиях

Юрист Александр Бусаров выяснил, что в России были тайно реабилитированы сотрудники советских спецслужб, участвовавшие в репрессиях, об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».

Юрист сообщил, что узнал о том, что Новодворская никогда не подавала на реабилитацию, и поэтому решил сделать это самостоятельно. в 2015 году добился реабилитации диссидентки Валерии Новодворской как жертвы политических репрессий. Он рассказал, что в 2012 году начал работать в Министерстве юстиции и тогда подавал заявления о реабилитации репрессированных сотрудников спецслужб.

Юрист рассчитывал, что Главная военная прокуратура вынесет решения о том, что они не подлежат реабилитации и их будут судить повторно за службеные преступления. Однако, по словам Бусарова, ведомство реабилитировало по его заявлениям около 30 человек в течение года.

После этого юрист подавал заявления об обнародовании имен чекистов и возращении им государственных наград, ведомство впоследствии ряд решений о реабилитации отменило.

«Это совершенно беспрецедентный случай, – отметил Бусаров, – такого потока дереабилитаций в истории прокуратуры никогда не было».

Также Бусаров узнал о том, что диссидентка Валерия Новодворская никогда не подавала на реабилитацию, и поэтому решил сделать это самостоятельно. В 2015 году он добился ее реабилитации как жертвы политических репрессий.

К 2018 году число дел в архиве юриста достигло 200, и как отмечает «Радио Свобода», Бусаров решил вывезти папки за границу. «Материалы касаются и центрального руководства, и руководителей периферийных органов, и рядовых сотрудников. Вся эта структура уличена в уничтожении заведомо невиновных людей <...> Я для себя называю это "засекреченным Нюрнбергом"», – рассказал он.

Напомним, диссидентка Валерия Новодворская умерла летом 2014 года в одной из столичных клиник. В студенческие годы, она организовала подпольную группу, в которой обсуждалась необходимость свержения коммунистического режима путем вооруженного восстания. Ее трижды судили за диссидентство, против нее также возбуждали уголовные дела, которые прекратили из-за отсутствия состава преступления.

Новодворская основала партию «Демократический союз» и написала ряд книг, в том числе «Над пропастью во лжи», «Мой Карфаген обязан быть разрушен», «По ту сторону отчаяния», «Прощание славянки».