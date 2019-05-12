Сборная России разгромила команду Австрии в матче ЧМ по хоккею
Сборная России обыграла команду Австрии со счетом 5:0 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
#RUSAUT #IIHFWorlds Down-lo tip in by Kovalchuk lands @russiahockey a 5-0 lead over @hockeyaustria— IIHF (@IIHFHockey) May 12, 2019
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Шайбу в австрийские ворота дважды забросил Евгений Дадонов, авторами голов стали также Никита Кучеров, Иван Телегин и Илья Ковальчук. 10 мая Россия обыграла Норвегию со счетом 5:2.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Словакии с 10 по 26 мая. В 2018 году турнир прошел в Дании. Победу на нем одержала сборная Швеции, которая в финале обыграла команду Швейцарии.