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Сборная России разгромила команду Австрии в матче ЧМ по хоккею

Спорт

 

Сборная России обыграла команду Австрии со счетом 5:0 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. 

Шайбу в австрийские ворота дважды забросил Евгений Дадонов, авторами голов стали также Никита Кучеров, Иван Телегин и Илья Ковальчук. 10 мая Россия обыграла Норвегию со счетом 5:2. 

Чемпионат мира по хоккею проходит в Словакии с 10 по 26 мая. В 2018 году турнир прошел в Дании. Победу на нем одержала сборная Швеции, которая в финале обыграла команду Швейцарии.

Теги:
хоккей, em
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