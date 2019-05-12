В Индонезии число умерших от переутомления сотрудников избиркомов увеличилось до 496 человек

В Индонезии число умерших сотрудников избирательных комиссий после выборов, прошедших в стране 17 апреля, увеличилось до 496 человек. Об этом сообщает Straits Times со ссылкой на данные правительства страны.

Генеральный секретарь министерства здравоохранения страны Оскар Примади отметил, что в правительстве не ожидали подобного развития событий. «Их (членов избирательных комиссий – ред.) обязанности требовали отличного здоровья. Поэтому у сотрудников, которые уже страдали определенными заболеваниями, вероятно, обострились симптомы после долгой работы», – отметил он в письменном заявлении.

По его словам после того, как появились сообщения о смертях членов избирательных комиссий, на участки направили медицинских работников. Также Примади опроверг заявления оппозиции о неестественной гибели людей и ее связи с необходимостью совершить фальсификации на выборах.

Напомним, 17 апреля в Индонезии одновременно проходили выборы президента, членов обеих палат парламента и местных законодателей. Явка составила более 80% (более 150 млн проголосовавших). Планируется, что результаты голосования объявят 22 мая.