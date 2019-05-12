В Архангельской области задержали активиста, пытавшегося помешать экскаватору на стройке мусорного полигона

В районе станции Шиес в Архангельской области задержали активиста Георгия Миняева. Он пытался помешать работе экскаватора в месте, где строят мусорный полигон, сообщил «МБХ медиа» председатель регионального отделения партии «Яблоко» Юрий Чесноков.

По его словам, при помощи экскаватора планировали засыпать ранее установленный активистами у забора стройки крест.

«Миняев просто препятствовал работе экскаватора, видимо, стоял на пути. Поклонный крест в Шиесе был установлен осенью 2018 года жителями Урдомы и других поселений. Под забором есть целые пустоты, сквозь которые люди пролезали к нему», — сообщил Чесноков, уточнив, что в настоящее время неизвестно, куда увезли Миняева.

Ранее на станции Шиес сотрудники частного охранного предприятия избили активистов, выступающих против строительства свалки. Они хотели помешать разгрузке топлива на стройке.

В феврале этого года Миняев рассказывал, что против него возбудили уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) из-за публикации речи отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова с комментарием о том, что его необходимо оправдать. Отставного полковника освободили 7 февраля в связи с частичной декриминализацией ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды). В 2017 году Квачкова приговорили к 1,5 годам колонии по делу об экстремизме за видеообращение из колонии.

На станции Шиес с июля прошлого года ведется строительство мусорного полигона. Местные жители выступают против него. Планируется, что ежедневно полигон будет принимать от 55 до 90 вагонов с отходами из Москвы, то есть более 2 млн тонн мусора в год. Стоимость проекта составит предположительно почти 10,5 млрд рублей.