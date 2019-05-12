NYT рассказала о серии передач на RT о негативном влиянии сетей 5G на здоровье человека

С начала этого года телеканал RT America выпустил ряд передач о негативном влиянии сетей пятого поколения (5G) на здоровье человека, об этом сообщает газета The New York Times.

Издание отмечает, что с начала этого года на телеканале вышло семь сюжетов о возможном вреде 5G. В 2018 году, сообщает NYT, сюжет на эту тему вышел только один раз, в мае. В частности, одной из последних передач, которая вышла в апреле, рассказывалось, что у детей, подвергшиеся воздействию сигналов от вышек 5G, может развиться рак, кровотечения из носа и возникнуть трудности с обучением.

«В отличие от многих других СМИ, мы показываем широту дискуссий», — сообщила изданию руководитель пресс-службы RT в Москве Анна Белкина. Она отметила, что американская аудитория ожидает, что телеканал будет рассказывать о возможных опасениях, связанных с использованием 5G.

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости начать использовать в стране 5G в течение ближайших пяти лет. Он поручил проработать вопрос об использовании для 5G частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, которые принадлежат военным. Минобороны при этом выступало против передачи операторам мобильной связи этих частот.

В конце апреля стало известно, что на реализацию проекта по развитию 5G и интернета вещей (IoT) в течение ближайших пяти лет в России планируют потратить около 28 миллиардов рублей.