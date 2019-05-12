В Казахстане задержали активистку после публикации фотографии с воображаемым плакатом

В Казахстане 9 мая задержали активистку Жанботу Алжанову и несколько часов допрашивали в полиции, об этом она сообщила в своем фейсбуке.

За несколько дней до этого Алжанова выложила в фейсбуке фотографию, где она вместе с другой активисткой стоит с воображаемым плакатом.

По словам активистки, ее задержали трое мужчин 9 мая около 11:40, они не предъявили удостоверений и насильно посадили ее в автомобиль. Алжанову доставили в РОВД Байконурского района Нур-Султана, по дороге у нее забрали телефон. В ходе допроса активистку спрашивали про ее взгляды и то, какие социальные проблемы ее беспокоят, выяснилось, что ее допрашивают в качестве свидетеля.

Через 2 часа Алжанова связалась с адвокатом, который смог приехать только вечером. Она написала отказ от всех показаний. Алжанова отметила, что после задержания у нее остались ссадины и синяки.

Как сообщала «Уральская неделя», 6 мая в казахстанском городе Уральске задержали местного жителя Аслана Сагутдинова, который стоял на городской площади с пустым листом бумаги. После допроса его отпустили.

В Казахстане 9 июня пройдут досрочные выборы президента. Центральная избирательная комиссия страны зарегистрировала семь кандидатов в президенты, в том числе Касым-Жомарта Токаева, который был назначен главой Казахстана до истечения полномочий первого президента Нурсултана Назарбаева.

В стране прошли акции протеста, участники которых требовали проведения честных и прозрачных выборов. Позже ряд интернет-ресурсов на территории Казахстана оказались заблокированы.