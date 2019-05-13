Госсекретарь США отменил поездку в Москву из-за переговоров по Ирану

Госсекретарь США Майк Помпео отменил поездку в Москву в рамках двухдневного визита в Россию для переговоров с представителями Евросоюза о ситуации вокруг Ирана. Об этом представитель Госдепартамента сообщил агентству Reuters.

Запланированная на 14 мая встреча в Сочи с президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в рамках саммита Арктического совета состоится. В мае Помпео из-за Ирана отменил еще несколько встреч в рамках своей европейской поездки — c канцлером Германии Ангелой Меркель и представителями Гренландии.

Ожидалось, что в Москве Помпео встретится с коллективом посольства США и руководством работающих в России американских компаний, а после возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля.

Напомним, 8 мая Иран объявил о частичном отказе от ядерной сделки 2015 года, поскольку другие ее участники, по мнению Тегерана, не помогали им «компенсировать ущерб от санкций [США]». В ответ президент Дональд Трамп ввел санкции в отношении иранских металлопроизводетелей, а в Пентагоне решили перебросить на Ближний Восток больше военных средств, в том числе ракетных комплексов Patriot.