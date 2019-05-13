Премьер Литвы объявил об отставке из-за поражения на президентских выборах

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис признал поражение на президентских выборах и пообещал уйти в отставку 12 июля. Его заявление приводит Delfi.

«Я принял решение и не хочу обсуждать другие варианты: я ухожу 12 июля. До тех пор правительство продолжит качественно выполнять свою работу, как оно делало это и раньше», — сказал он, добавив, что после отставки продолжит работать в партии аграриев Сейма Литвы.

По данным ЦИК, Сквернялис не прошел во второй тур выборов, заняв третье место с 19,95% голосов. Лидерами голосования стали экс-министр финансов Ингрида Шимоните (31,13%) и экс-советник президента банка SEB Гитанас Науседа (30,95%). Одновременно с этим в Литве также прошли референдумы о введении двойного гражданства и о сокращении числа депутатов в Сейме на 15%.