В мэрии Якутска прошли вторые за месяц обыски

Сотрудники Следственного комитета провели обыски в мэрии Якутска по делу об уклонении от налогов компании жены вице-мэра города Владимира Федорова. Об этом пресс-служба мэрии сообщила ТАСС.

Дело завели в прошлом году. По версии следствия, мебельный салон «Виктория» его жены Виктории Федоровой в 2011–2013 гг. не выплатил налоги на 35 млн руб. Сам Федоров говорил, что эту сумму налоговая доначислила компании, посчитав постоянными сотрудниками более сотни работников, которых «брали на реабилитацию по линии ФСИН».

Обыски прошли утром, в то время как сам Федоров находился на больничном: «Пришли несколько человек "в штатском", зашли в его кабинет и закрылись изнутри, никого не впускают», — рассказал сотрудник мэрии изданию News.Ykt.ru. «Искать в кабинете мэрии? Они, наверное, только в охотничьей избушке у меня еще обыски не проводили», — заявил сам Федоров журналистам.

В конце апреля обыски в мэрии Якутска также проходили в кабинете главы управления физической культуры и спорта Константина Бурцева, у него изымали документы за 2016−2018 годы. В апреле правоохранительные органы также возбудили дело в отношении замминистра здравоохранения Республики Якутия Людмилы Вербицкой о хищениях при закупках ланч-боксов для пациентов.