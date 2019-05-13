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Летевший в Самару Sukhoi Superjet 100 вернулся в Шереметьево

Общество

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В ночь на 13 мая пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», выполнявший  рейс Москва — Самара, вернулся в аэропорт Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar.

Самолет вылетел из Шереметьево в 01:59 мск. Через час лайнер развернулся во Владимирской области и вернулся обратно в Москву. После возвращения в аэропорт рейс Москва — Самара (SU 1206) и обратный рейс из Самары в Москву были отменены. 

В Шереметьево не рассказали о причинах возвращения самолета в аэропорт. По данным источника Интерфакса, самолет вернулся из-за проблем с созданием безопасного давления в кабине пилотов. 

«После вылета на борту сработал датчик о неисправности системы наддува, и командир принял решение вернуться в Шереметьево», — рассказал собеседник агентства.

5 мая SuperJet-100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку. После этого самолет загорелся. В результате аварии погиб 41 человек из 78 находящихся на борту. 

Как пишет «Коммерсант», за неделю после катастрофы «Аэрофлот» отменил  около 50 рейсов, которые должны были выполнять самолеты Superjet.

Теги:
самолеты, nt
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