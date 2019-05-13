Арестованная по делу «нежелательной организации» Анастасия Шевченко объявила о выдвижении в Гордуму Ростова-на-Дону

Член общественной организации «Открытая Россия» Анастасии Шевченко, находящаяся под домашним арестом по делу об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК), будет выдвигаться в Городскую думу Ростова-на-Дону. Об этом сообщила председатель организации Анастасия Буракова.

Она уточнила, что «Открытая Россия» окажет поддержку Шевченко на всех этапах кампании на предстоящих выборах по Октябрьскому одномандатному избирательному округу №14 в Гордуму Ростова-на-Дону. Политическую поддержку выдвижению Шевченко окажет Партия Перемен.

Довыборы в Ростовскую городскую думу пройдут в единый день голосования 8 сентября.

В конце января Шевченко стала фигуранткой первого в России уголовного дела по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК). Шевченко вменяют два эпизода: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты. 15 марта суд продлил ей домашний арест на три месяца.

Движение «Открытая Россия» было учреждено в ноябре 2016 года бизнесменом Михаилом Ходорковским. Оно не было зарегистрировано, его активистов стали преследовать после признания Генпрокуратурой «нежелательной» британской организации OR Otkrytaya Rossia в апреле 2017 года. В связи с этим 30 марта в движении приняли решение о его ликвидации.