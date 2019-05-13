Генпрокуратура Украины начала расследование возможного давления Порошенко на судей по делу «ПриватБанка»

Генпрокуратура Украины по требованию судей Окружного административного суда Киева начала расследование о возможном давлении на них президента Петра Порошенко по делу о денационализации «ПриватБанка». Об этом говорится на сайте суда.

Надзорное ведомство должно будет выяснить, пытался ли Порошенко, а также глава Нацбанка Яков Смолий и министр юстиции Павел Петренко повлиять на работу судебной системы в ходе заседания Совбеза Украины 18 апреля.

Судьи также отмечали, что чиновники неоднократно критиковали решение. Так, Петр Порошенко в видеообращении говорил, что признание национализации банка незаконным приведет к «дефолту и новому экономическому кризису» в стране.

Напомним, решение о денационализации «ПриватБанка» суд принял 18 апреля, удовлетворив иск его бывшего владельца Коломойского к Нацбанку и правительству. Банк перешел в собственность государства в 2016 году, после того как Нацбанк признал его неплатежеспособным.

Судьи посчитали, что власти не смогли доказать законность этого решения, т.е. процедура национализации была нарушена. Позднее суд также отменил решение Нацбанка по определению перечня связанных с «ПриватБанком» лиц.