Жительница Оренбургской области получила полтора года колонии за заказ препарата для снижения веса

Новотроицкий городской суд Оренбургской области признал виновными в контрабанде сильнодействующих веществ (ч. 1 ст. 226.1 УК) двух местных жительниц, которые заказали препарат для снижения веса из Казахстана. Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

Одна из подсудимых получила один год и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года, вторая — год и шесть месяцев исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на шесть месяцев.

По данным ведомства, девушки заказали в интернете препарат, содержащий в своем составе сильнодействующее вещество сибутрамин, «заведомо зная, что в Российской Федерации оборот таких веществ ограничен».

«При получении посылки с указанными препаратами в отделении службы доставки грузов города Орска, одна из соучастниц была задержана сотрудниками таможни, а сильнодействующее вещество изъято из незаконного оборота», — говорится в сообщении.

В конце апреля в Екатеринбурге возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 229.1 УК) против 24-летней местной жительницы Дарьи Беляевой. Девушка заказала из Европы 30 таблеток антидепрессантов, в которых, по данным следствия, содержится более 10 граммов запрещенного в России вещества эфедрон.

Защита Беляевой настаивает на том, что у девушки не было умысла на незаконное перемещение через границу наркотического вещества, и она не знала о том, что препарат может быть производным эфедрона.

В 2018 году широкий резонанс получила история матери неизлечимо больного ребенка Екатерины Конновой, которую заподозрили в сбыте наркотиков после попытки продать микроклизмы с диазепамом. Поскольку это противоэпилетпическое лекарство входит в список психотропных веществ, оборот которых ограничен, женщине грозило до 8 лет лишения свободы. Позднее МВД прекратило уголовное дело.