РБК: жители Севастополя, Ингушетии и Архангельской области больше всех хотят смены главы региона

Главы Севастополя, Ингушетии и Архангельской области возглавили рейтинг губернаторов, отставки которых хочет большая часть жителей региона. Это следует из результатов соцопроса для администрации президента, с которыми ознакомился РБК.

Издание приводит разницу между теми, кто высказался за и против чиновника: так, число противников у лидера рейтинга, отправленного в марте в отставку главы Калмыкии Алексея Орлова, оказалось больше на 63%. У губернатора Севастополя разница составила 52%, у архангельского губернатора Игоря Орлова — 44%, у главы Коми Сергея Гапликова —42%, у главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова — 40%.

Лидером по числу сторонников оказался московский мэр Сергей Собянин (у него их на 59% больше, чем противников). За ним следуют тульский губернатор Алексей Дюмин (57%) и Александр Цыбульский из Ненецкого автономного округа (56%). Глава Чечни Рамзан Кадыров оказался в рейтинге на 9 месте (48%).

РБК также опубликовал результы соцопросов по уровню доверия губернаторам. Близкие к Кремлю источники издания отметили, что оба рейтинга во многом пересекаются, а уровень доверия к власти в дальнейшем будет широко использоваться в рамках новой системы оценки эффективности глав регионов. Министр Максим Орешкин ранее говорил, что за недостижение показателей эффективности их не будут увольнять.