Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева перевели из СИЗО в гражданскую больницу

75-летнего ученого Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева, которого обвиняют в госизмене, перевели из СИЗО в гражданскую больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Евгения Смирнова.

«Сегодня Кудрявцев был переведен из СИЗО „Лефортово“ в 20-ю московскую городскую больницу имени А. К. Ерамишанцева. Мы точно не знаем, в связи чем был осуществлен перевод нашего подзащитного: либо в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), либо для проведения обследования Кудрявцева на предмет наличия заболеваний, препятствующих содержанию под стражей», — сказал адвокат.

Ранее Минюст попросил ФСИН перевести Кудрявцева в гражданскую больницу по требованию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Кудрявцев находится в СИЗО «Лефортово» с июля прошлого года. Следствие считает, что он передал информцию, которую можно было бы использовать при создании нового вооружения, Фон Кармановскому научному институту в Бельгии. Сам Кудрявцев обвинения отрицает и говорит, что в течение более 20 лет у него не было доступа к закрытым сведениям.