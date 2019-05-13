Медведев предложил увеличить список маркируемых товаров

Список подлежащих маркировке товаров для борьбы с контрафактом увеличится до 20 категорий. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который назначен оператором системы маркировки товаров, уже маркирует табачную продукцию и лекарства, а с июня получит контроль за меховыми изделиями.

Предполагалось, что в 2019 году маркировка также станет обязательной для 12 категорий товаров, среди которых шины, фотокамеры, обувь, блузы, верхняя одежда, одежда из кожи, парфюмерия, кухонное и постельное белье.

Сейчас Медведев предложил добавить в список такие группы товаров, как детское питание, растительные масла, бытовая химия, косметика, безалкогольные напитки, готовые продукты из мяса и рыбы, бакалея и бытовая техника.

По словам представителя вице-премьера Максима Акимова, предложение о расширении перечня правительство направило в совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), решение по нему еще не принято.

Требование по дополнительной маркировке инициировала Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. В ведомстве считают, что криптозащита позволит пресечь продажу нелегитимного товара. Изначально предполагалось, что код на пачки будет поставляться бесплатно, однако позднее стало известно, что услуга будет стоить 50 копеек за один код на одну упаковку.

Бесплатно маркировать станут только жизненно необходимые лекарства дешевле 20 рублей.