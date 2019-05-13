Прокуратура Швеции возобновила дело об изнасиловании в отношении Джулиана Ассанжа

Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу об изнасиловании в отношении Джулиана Ассанжа и потребует от Великобритании его выдачи. Об этом генпрокурор Ева-Мари Персон заявила на брифинге, который транслировал Euronews.

Дело возобновили по запросу одной из потерпевших женщин. Его закрыли в 2017 году из-за невозможности осуществить передачу Ассанжа до истечения срока давности преступления — 2020 года.

Власти Великобритании задержали Ассанжа 11 апреля, после того как Эквадор, в лондонском посольстве которого он находился около семи лет, отказал ему в дипломатическом убежище. Позднее его приговорили к 50 неделям тюрьмы за нарушение правил выхода под залог в 2012 году. Британские депутаты призывали главу МВД выдать Ассанжа Швеции в случае поступления от них соответствующего запроса.

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В Швеции Ассанжа подозревали в сексуальном изнасиловании двух женщин в 2010 году. Сам Ассанж обвинения отрицал и говорил, что таким образом его пытаются привлечь к ответственности за раскрытие международных секретных документов. Его выдачи у Великобритании также требуют США, где его обвиняют в сговоре с экс-аналитиком разведки в армии Челси Мэннинг для совершения компьютерного взлома.