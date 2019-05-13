Правозащитнику Льву Пономареву вручили предостережение из-за анонса акции у здания ФСБ

Сотрудники полиции вручили правозащитнику Льву Пономареву предостережение о недопустимости нарушения законодательства в связи с акцией, которая состоится сегодня у здания ФСБ. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Акция была организована в поддержку фигурантов «дела Сети» (организация признана террористической и запрещена в России), «Нового Величия», Азата Мифтахова и «других беззаконно лишенных свободы».

Пономарев призывал приходить 13 мая к зданию ведомства на Лубянке, чтобы выступить против пыток и сфабрикованных уголовных дел.

«Мы подавали уведомление, чтобы нам разрешили провести демонстрацию 1 мая. Нам отказали. Мы подали уведомление на проведение шествия 13 мая вечером, по бульварам, без перекрытия движения, снизив численность участников до смешных 500 человек, и нам отказали снова. Заявителями принято решение шествие не проводить», — писал Пономарев, добавляя, что «у граждан не остается других эффективных возможностей заявить о попранных правах, кроме массового выхода на площадь».

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В декабре правозащитника арестовали за призывы в фейсбуке выйти на акцию за прекращение уголовных дел «Сети» и «Нового величия», которые организовали родители обвиняемых. В июле его также штрафовали за одиночные пикеты в поддержку обвиняемых по этим делам.